Il nuovo film di Brad Pitt, "F1", che aveva subito uno stop lo scorso anno per via degli scioperi, sarà uno dei titoli forti della prossima estate: sarà infatti nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel giugno 2025. Realizzato in collaborazione con la Formula 1, il nuovo film è immerso nell'esaltante e cinematografico mondo dei motori, e le riprese si svolgono proprio durante le gare previste dal calendario sportivo. Oltre a Pitt, nel cast ci sono Damson Idris, Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles e Kim Bodnia. Alla produzione ha partecipato anche la Dawn Apollo Films del sette volte campione del mondo di F1 Sir Lewis Hamilton. La star veste i panni di un ex pilota che torna in Formula 1 dopo un terribile incidente, insieme a Damson Idris nel ruolo del suo compagno di squadra all'Apxgp, un team immaginario sulla griglia di partenza. Il film è stato girato durante i weekend in cui si sono effettivamente svolti i Gran Premi, gareggiando contro i titani di questo sport. Oltre alla regia, Kosinski ("Top Gun: Maverick") è anche produttore con Jerry Bruckheimer e Chad Oman della Jerry Bruckheimer Films mentre Brad Pitt, Dede Gardner e Jeremy Kleiner lo sono per la Plan B Entertainment. Al film hanno anche collaborato dieci team di F1 e I loro piloti. La sceneggiatura è stata scritta da Ehren Kruger ("Top Gun: Maverick").