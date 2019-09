Brad Pitt chiama la stazione spaziale: "Come astronauta meglio io o Clooney?"

BRAD PITT: "VORREI CHE LA MIA VITA FOSSE INTERESSANTE COME I MIEI FILM"



Brad Pitt ha potuto soddisfare tutte le sue curiosità sulla vita nello spazio, dalle più comuni a quelle più particolari. Per esempio come si vive in assenza di gravità, come si fa a districarsi fra cavi, monitor e tasti, in che modo si affronta l'assenza del ritmo giorno-notte, come si può colmare la distanza dai propri affetti per così tanto tempo e chi sceglie la musica da ascoltare.



Prima di rispondere Nick Hague ha ringraziato l'attore per il lavoro in "Ad Astra": "Grazie per tutto quel che fate, per stimolare l'immaginazione della prossima generazione di esploratori. I bambini che guardano il vostro film saranno ispirati a fare cose grandi".



Pitt non è l'unico ad aver indossato la tuta spaziale ad Hollywood: da Damon a Clooney, infatti, in tanti sono partiti per nuove galassie. Il divo prima di chiudere ha quindi voluto mettere un po' in difficoltà l'astronauta: "Nick, ho bisogno della tua esperienza. Chi è più credibile nei panni di un astronauta? Io o George Clooney?". "Assolutamente tu", la risposta di Hague.