Boomdabash, non solo estate: tormentone invernale dance con gli Eiffel 65

Disponibile in rotazione radiofonica e in tutti i principali digital store “Heaven” , il nuovo singolo insieme agli Eiffel 65 , che per la prima volta segna una vera e propria svolta dance per la band. La canzone, attingendo da una super hit del passato, ci ricorda quanto un brano non sia solo una semplice canzone ma possa rimanere nel tempo, diventando la perfetta colonna sonora di momenti indimenticabili.

L'AMORE PER GLI ANNI 80 - Per i Boomdabash, “Heaven è figlio di due grandi passioni, l’amore per gli anni 80 e la musica indimenticabile di quegli anni che si unisce alla grande passione per il re-making musicale". Il gruppo salentino racconta che il brano "nasce così sulla base di un sample di 'Too much of Heaven', hit iconica degli Eiffel 65, band leggenda della musica dance italiana, al quale abbiamo voluto rendere omaggio da grandi cultori del genere. Da subito abbiamo coinvolto nel progetto gli Eiffel 65 che con entusiasmo hanno lavorato a stretto contatto con noi alla produzione musicale".

HIT DEL PASSATO CONTAMINATA - Il quartetto spiega la genesi di "Heaven": E' un pezzo che è nato in studio divertendoci come è nel nostro mood parecchi mesi fa e che conferma la volontà di riportare nella nostra produzione musicale anche hit del passato, contaminandole sapientemente con influenze che arrivano dal nostro mondo musicale. Un brano potente che abbiamo voluto proporre in chiave Boomdabash pur conservando la sua autenticità e anima originale".



"UN PEZZO DANCE TRAVOLGENTE" - Il risultato finale? "Sognavamo da tempo di poter fare un brano che cavalcasse queste sonorità, siamo entusiasti finalmente di avercela fatta come desideravamo. Un pezzo dance travolgente con un beat che si muove a cavallo tra gli anni 80 e 90 e con una linea di basso devastante, rimanere fermi è impossibile".

I SUCCESSI - Heaven è un pezzo in cui sprizza l'energia che da sempre caratterizza il gruppo, che ha conquistato l’affetto del grande pubblico, collezionando oltre 28 dischi di platino con successi come “Karaoke”, “Tropicana” “Non ti dico no”, “Per un milione”, “Mambo salentino”, “Don’t worry”, “Portami con te” e “Mohicani”, mentre il loro repertorio supera i 2 miliardi di stream totali e gli 800 milioni di view dei loro videoclip ufficiali su YouTube.