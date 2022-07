Annalisa "festeggia" in bikini il successo del singolo coi Boomdabash e infiamma il web: "D'oro come Tropicana"

e per gli scatti super sexy della stessa cantante che ha festeggiato così il successo del brano e l’ambita certificazione, a poche settimane dall'uscita. "D'oro come Tropicana", ha scritto l'artista incendiando letteralmente il web con alcune immagini in cui sfoggia le sue curve in bikini e delizia i suoi quasi due milioni di follower, da vera e propria regina di Instagram.

All’interno di una sauna Annalisa scalda le temperature già bollenti mostrando una forma fisica impeccabile... travolgente come il successo di "Tropicana".

Il brano infatti è in top 5 dei singoli più venduti in Italia e in top 10 anche dell'airplay radiofonico tra i brani piu' trasmessi e suonati dalle emittenti radiofoniche nazionali, mentre il videoclip rimane in tendenza YouTube sfiorando 5 milioni di views sulla rete e con un balletto che sta diventato virale su Tik Tok.

Una summer hit in perfetto stile reggae - pop, un pezzo di grande impatto che mescola sapientemente sonorità dance, reggae, pop, soul, drum & bass e hip hop, un brano destinato a far alzare il volume per tutta l'estate, rispecchiando l'inconfondibile grinta che da sempre caratterizza il gruppo, una delle band italiane tra le più acclamate e apprezzate della scena contemporanea italiana, tornata per l'estate in musica 2022 incontrando Annalisa, per un duetto avvincente e dal ritmo estremamente contagioso.

Sound ammaliatore, a tratti ipnotico e ad un ritornello diretto e vincente che rimane nelle orecchie sin dai primissimi ascolti, il singolo è il perfetto tormentone estivo, la perfetta colonna sonora per un'estate indimenticabile.