Boomdabash e Alessandra Amoroso ancora insieme all'insegna del tormentone

Dopo il successo di "Mambo salentino", certificato triplo disco di platino, torna il sodalizio tra i Boomdabash e Alessandra Amoroso . Squadra che vince non si cambia, così la band e la cantante ci riprovano con " Karaoke ". Il brano, disponibile dal 12 giugno, è in perfetto stile reggae-pop, che ben rispecchia l'inconfondibile grinta che da sempre caratterizza il gruppo.

"Ora più che mai sentivamo il bisogno di condividere le nostre emozioni con qualcuno per noi di veramente speciale - dichiarano i Boomdabash - ecco perché abbiamo deciso di richiamare la nostra amica Alessandra Amoroso mentre stavamo lavorando a Karaoke nel periodo del lockdown. E' stato per tutti un periodo molto difficile, di restrizioni, di pensieri e riflessioni continue. Nonostante quest'estate si annunci diversa e dal sapore particolare nutrivamo la necessità di scambiare con lei e con il nostro pubblico un messaggio di speranza positiva per cominciare a rinascere.

Anche la Amoroso è felice di questa nuova collaborazione: "Il brano nasce da un legame forte e solido di amicizia sincera basata su valori, radici e dal semplice desiderio di voler fare musica dopo un periodo difficile per tutti. È un brano fatto di felicita' che spero possa donare tanta forza e entusiasmo come ha fatto con me!".

