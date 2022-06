Bono chiude le vacanze in Puglia con un selfie con il poliziotto fan all'aeroporto

Si è conclusa la vacanza di qualche giorno in Puglia di Bono Vox.

Il cantante degli U2 è infatti partito dall'aeroporto Arlotta di Taranto-Grottaglie . Circostanza confermata da un selfie con un agente della polizia dello scalo che non ha per l'occasione di farsi uno scatto con la rockstar. Peccato che questo sia stato lo spunto per una piccola polemica social: commentando la foto infatti molti si sono lamentati perché quello di Grottaglie è uno scalo prettamente commerciale utilizzato anche per voli privati ma non per quelli di linea.