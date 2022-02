Bologna, è morto Paolo Pagani: la sua Trattoria da Vito fu il ritrovo di Dalla, Guccini, De Andrè, Gaber, Fo

E' morto a Bologna all'età di 73 anni Paolo Pagani, il titolare della Trattoria Da Vito.

Per gli amanti del cantautorato italiano, quello di Lucio Dalla, Guccini, De Andrè, Morandi, per dirne alcuni, l'osteria al 9 di via Mario Musolesi, è stata e continua a essere un'istituzione. Lo storico locale bolognese era frequentato dagli artisti negli anni 70, la "meglio gioventù" dello spettacolo, e non solo. Paolo Pagani, che ha ereditato il locale dal padre, Vito, aveva vissuto quel mondo fervente e con lui se ne va un importante pezzo di storia della musica nostrana.