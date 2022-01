Giorgio Gaber avrebbe compiuto 83 anni, Google lo celebra con il doodle

Il 25 gennaio del 1939 nasceva a Milano Giorgio Gaberščik , per tutti Giorgio Gaber . Cantautore, per quanto la definizione sia per lui assolutamente riduttiva, che ha segnato il Novecento della cultura popolare italiana e le cui composizioni brillano ancora oggi per intelligenza, acume e capacità di entrare nella società e nei costumi, molto spesso mettendone a nudo limiti e ipocrisie. Google ha voluto celebrare la ricorrenza dedicando a Gaber un doodle.

Con i suoi spettacoli ha creato un genere, quello del teatro canzone, preso ad esempio ancora oggi da moltissimi attori e cantautori che vedono in lui un modello di riferimento. Tra i titoli più celebri "Dialogo tra un impegnato e un non so", "Far finta di essere sani", "Polli d'allevamento" e "Io se fossi Gaber". Il Signor G, come veniva soprannominato, è morto l'1 gennaio del 2003.