Bohemian Rhapsody da record, entra nella top ten italiana

Bohemian Rhapsody continua a collezionare successi. A quattro mesi dall'uscita il titolo raggiunge il più ambito dei traguardi: entrare nella classifica top-10 dei film più visti nella storia del cinema in Italia. Con un box-office di 28.800.926 euro, il biopic musicale sulla vita di Freddie Mercury (interpretato da Rami Malek , miglior attore agli Oscar 2019) e dell'iconica rock band Queen svetta al decimo posto tra i titoli del botteghino da capogiro.

Uscito nelle sale italiane il 29 novembre 2018, Bohemian Rhapsody è stato il film più visto in Italia nel 2018 e, ad oggi, ha raggiunto - al box office internazionale - un incasso di oltre 875 milioni di dollari, ottenendo due Golden Globe (Miglior Film Drammatico e Miglior Attore) e quattro Premi Oscar, tra cui la statuetta per il miglior attore protagonista a Malek.

Permettendo così a 20th Century Fox Italia di consolidare il suo primo posto - tra le sorelle d'oltreoceano - per numero di titoli di maggior successo nel mercato italiano (con Avatar - 65.679.527 euro, Titanic - 50.217.865 euro e L'era glaciale 3 - L'alba dei dinosauri - 29.705.584 euro).

IL SEQUEL - Intanto secondo quanto scrive il sito musicale britannico Nme è possibile un seguito del film sui Queen. Ad avvalorare l'ipotesi è il regista Rudi Dolezal, che ha diretto molti videoclip della band. Secondo Dolezal, lo storico manager dei Queen Jim Beach intende sostenere l'idea di un "sequel che cominci con il Live Aid". Il regista in un'intervista con Page Six ha detto che il progetto di una seconda parte del biopic è "in discussione all'interno dell'entourage dei Queen".