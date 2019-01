"Bohemian Rhapsody" tra i 20 film più visti di sempre in Italia... e la versione napoletana diventa virale

Diventato il biopic musicale di maggior successo in Italia "Bohemian Rhapsody" continua a mietere successi. Adesso manca la prova Oscar. "Bohemian Rapsody" si presenta tra i favoriti in diverse categorie. Le nomination saranno rese note il 22 gennaio. Intanto, il film nel mondo ha già incassato oltre 774 milioni di dollari, celebrando e facendo rivivere le note dei Queen, in fondo mai passate di moda.



E mentre arriva la versione sing along o karaoke anche in Italia, che darà l'opportunità di cantare, in sala e insieme, le popolari canzoni della band Queen, mentre sul grande schermo scorrono i testi dei brani più famosi, Viviana Cangiano e Serena Pisa, ovvero le EbbaneSis, pubblicano su Facebook un video in cui reinterpretano il classico della band inglese, ritornato sulla cresta dell'onda grazie all'omonimo film e fanno boom di visualizzazioni. "Un piccolo omaggio, secondo quelle che sono le nostre possibilità canore e musicali a Freddie Mercury e ai Queen".



Questa la classifica dei venti film più visti di sempre aggiornata a gennaio 2019

1 Avatar di James Cameron (2009)

2 Quo vado? di Gennaro Nunziante(2016)

3 Sole a catinelle di Gennaro Nunziante (2013)

4 Titanic di James Cameron (1997)

5 La vita è bella di Roberto Benigni (1997)

6 Che bella giornata di Gennaro Nunziante (2011)

7 Alice in Wonderland di Tim Burton (2010)

8 Benvenuti al Sud di Luca Miniero (2010)

9 L'era glaciale 3 - L'alba dei dinosauri di Carlos Saldanha (2009)

10 Il codice da Vinci di Ron Howard (2006)

11 Chiedimi se sono felice di Aldo, Giovanni e Giacomo, Massimo Venier (2000)

12 Natale sul Nilo di Neri Parenti (2002)

13 Il ciclone di Leonardo Pieraccioni (1996)

14 Benvenuti al Nord di Luca Miniero (2012)

15 Pinocchio di Roberto Benigni (2002)

16 Fuochi d'artificio di Leonardo Pieraccioni (1997) 17 Star Wars: Il risveglio della Forza di J. J. Abrams (2015)

18 Inside Out di Pete Docter (2015)

19 Bohemian Rhapsody di Bryan Singer (2018)

20 Harry Potter e la pietra filosofale di Chris Columbus (2001)