NUOVA CARRIERA 18 luglio 2019 08:07 Bobo Vieri alla consolle è un vero bomber: "Ora vi faccio divertire in pista" Lʼex calciatore è lanciatissimo con la sua nuova carriera da dj e ha appena pubblicato il suo primo singolo "Chance".

Il bomber adesso è in consolle e le mani alla gente non le fa alzare per esultare per i suoi gol ma per ballare e batterle a tempo. Bobo Vieri è ormai lanciatissimo nel suo nuovo ruolo di dj e sta girando l'Italia con il suo "Bobo Vieri Dj Show". Non solo. Ha appena pubblicato "Chance", il suo primo singolo insieme a Luca Cassani e la vocalist Lara Caprotti. "Mi diverto e faccio divertire, cosa c'è di più bello?" dice a Tgcom24.

Trasformare una passione in un mestiere. E' quello che ha fatto Bobo Vieri che, appese le scarpette al chiodo ormai da un po', si è ritagliato un nuovo ruolo trasformando il suo amore per la musica in una vera e propria professione. Il "Bobo Vieri Dj Show" è un format nel quale house music, voce e musicisti live si uniscono per dare al pubblico un'esperienza unica in un tour che sta toccando i più prestigiosi locali italiani. "E' spettacolare - dice Bobo -. Stiamo girando senza sosta. Abbiamo fatto finora più di 30 serate, tutte sold out. Siamo strafelici".



E adesso hai anche pubblicato il tuo primo singolo. Come è nata questa canzone?

Io e Luca ci mandiamo sempre dei pezzi. Lui è il nostro dj e produttore, a casa inventa la musica, mi manda dei pezzi e per il Bobo Dj Show scegliamo la musica insieme. Poi abbiamo Stefano Serafini che suona la tromba, la Lara che canta. Il nostro gruppo è questo e quindi abbiamo deciso che potevamo mettere insieme un bel pezzo.



Che tipo di sonorità volevate?

Con Luca abbiamo pensato alle atmosfere anni 60 e 70 per poi mixarle come può andare oggi. Dopodiché l'abbiamo passata a Lara che ha scritto questa canzone. Abbiamo fatto un paio di versioni, uno più per la discoteca e una per la radio. E' stato tutto molto semplice ed easy.



Come è stato questo lavoro rispetto a una serata dal vivo?

E' un mondo diverso. Ora siamo in giro per l'Italia a far le serate, tra un po' andremo anche all'estero. E' tutto un mondo nuovo che mi diverte. Abbiamo grande entusiamo, che prendiamo dalla gente che viene a vederci. E' sempre tutto esaurito. Devo fermare il mio manager perché sennò ci fa fare serate senza sosta e io non ce la faccio più. Che poi io sono abituato ad andare a letto alle dieci e mezza, undici al massimo.