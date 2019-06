L'elettronica torna a suonare nella natura: al via in Valsassina il Nameless

Ad aprire il festival venerdì sul main-stage, oltre a Don Diablo, Alesso e Benny Benassi, ci saranno Lost Frequencies, il dj che con Are You With Me nel 2014 ha scalato le classifiche di tutto il mondo, e Gryffin. Sugli altri due palchi spazio ai rapper e all'elettronica. Attesi, tra gli altri, Achille Lauro, Luché, Side Baby, i Digitalism e Philippe Zdar dei Cassius, che si esibirà per la prima volta da solista proprio al Nameless Music Festival.



Sabato la musica di Alison Wonderland, dj e produttrice australiana, si alternerà a quella di Gud Vibrations, la nuova etichetta discografica fondata da NGHTMRE e Slander, Salvatore Ganacci, produttore svedese di fama internazionale, Will Sparks, giovanissimo dj e producer tra i più promettenti e talentuosi al mondo. Sul Radio 105 Mountain Stage sarà la volta di Carl Brave ed Ex-Otago. House ed elettronica suoneranno invece nel Molinari Igloo Stage, con Sandy Rivera, Secondcity, Will Clarke, Dee No e Havoc & Lawn.



Domenica andrà in scena uno degli artisti più attesi, Steve Aoki, dj/produttore due volte nominato ai Grammy. Sullo stesso palco anche The Bloody Beetroots e Merk & Kremont. Con Capo Plaza, giovane rapper salernitano, e Dark Polo Gang, spazio a rap e trap. Poi la chiusura con le performance dell'headliner Purple Disco Machine, produttore arrivato ai vertici delle classifiche con My House, e di Tensnake, dj e producer di fama internazionale.