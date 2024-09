Omaggio a Bob Marley, i figli si riuniscono per un tour

"The Legacy Tour" è appena partito da Vancouver e proseguirà per 22 date tra Stati Uniti e Canada. Si concluderà il 10 ottobre a Miami. L'omaggio dei figli a Marley coincide anche con il 40esimo anniversario dell'uscita postuma nel 1984 di "Legend", una raccolta del cantante giamaicano con il suo gruppo The Wailers. Nel tour i fratelli Marley celebrano l'influenza che il padre ha avuto a livello mondiale esibendosi in successi personali e classici di Bob Marley, tra cui, "No Woman, No Cry", "Could You Be Loved", "Is This Love" e "Three Little Birds". Portano avanti il suo messaggio senza tempo in un momento in cui il genere reggae sta vivendo un anno importante anche in vista di quello che sarebbe stato l'80esimo compleanno dell'artista (11 maggio 2025, ndr).