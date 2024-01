La società di diritti della musica Bmg ha scaricato Roger Waters per i commenti shock fatti dal co-fondatore dei Pink Floyd su Israele e sull'Ucraina.

Il colosso tedesco aveva firmato un accordo con l'80enne musicista nel 2016 e l'anno scorso stava per pubblicare una nuova versione registrata del leggendario album del 1973 "The Dark Side of the Moon", un progetto poi cancellato dopo l'ingresso di Thomas Coesfeld come nuovo amministratore delegato.