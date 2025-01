"Blues for Pino", Osvaldo Di Dio celebra l'arte di Pino Daniele in un disco tributo

Al centro di Blues For Pino c’è una formazione d’eccezione composta dai musicisti storici di Pino Daniele: Gigi De Rienzo al basso, Ernesto Vitolo alle tastiere, Rosario Jermano alle percussioni e Lele Melotti alla batteria. Un gruppo i cui componenti hanno segnato un’epoca con dischi iconici come "Terra mia", "Pino Daniele", "Nero a metà", "Bella ‘mbriana", "Ferryboat", "Mascalzone latino", "Un uomo in blues", "Sotto ’o sole", "Che Dio ti benedica" e "Non calpestare i fiori nel deserto", e che tornano in studio per la prima volta da allora per reinterpretare brani senza tempo come "Je so’ pazzo", "Nun me scoccià", "A me me piace ‘o blues" e "Yes I know my way". Accanto a loro, spiccano ospiti di caratura internazionale e protagonisti della scena napoletana: il leggendario chitarrista statunitense Robben Ford, il maestro della tradizione partenopea Peppe Barra, la voce profonda di Raiz e il carisma senza tempo di Mario Insenga.