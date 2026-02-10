Morto Blake Garrett, l'attore di “Come mangiare vermi fritti”

L’ex attore bambino Blake Garrett, noto soprattutto per il suo ruolo nella commedia del 2006 “Come mangiare i vermi fritti”, è morto a 33 anni. Come spiegato da sua madre Carol al sito americano TMZ, il decesso è avvenuto domenica 8 febbraio in Oklahoma e al momento la famiglia sta ancora aspettando i risultati dell’autopsia per capire cosa l’ha causato. Ha aggiunto che nella settimana precedente alla sua morte Blake si era recato al pronto soccorso lamentando forti dolori e gli era stato diagnosticato l'herpes zoster (noto anche come fuoco di Sant’Antonio).