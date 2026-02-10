Morto Blake Garrett, l'attore di “Come mangiare vermi fritti”
La morte è avvenuta domenica in Oklahoma. La madre ha spiegato che al figlio era stato diagnosticato un herpes zoster (fuoco di Sant'Antonio) una settimana prima del decesso
L’ex attore bambino Blake Garrett, noto soprattutto per il suo ruolo nella commedia del 2006 “Come mangiare i vermi fritti”, è morto a 33 anni. Come spiegato da sua madre Carol al sito americano TMZ, il decesso è avvenuto domenica 8 febbraio in Oklahoma e al momento la famiglia sta ancora aspettando i risultati dell’autopsia per capire cosa l’ha causato. Ha aggiunto che nella settimana precedente alla sua morte Blake si era recato al pronto soccorso lamentando forti dolori e gli era stato diagnosticato l'herpes zoster (noto anche come fuoco di Sant’Antonio).
I sospetti della madre
Anche se al momento la causa ufficiale del decesso non è nota, la madre di Blake Garrett sospetta che sia stata accidentale. Il suo timore è che in seguito alla diagnosi il figlio abbia provato a curarsi da solo, auto-somministrandosi dei farmaci volti ad alleviare il dolore causato dall’infezione.
La carriera di Blake Garrett
Nato a Austin, nel Texas, il 14 settembre 1992, Blake Garrett è salito alla ribalta nel 2006 grazie alla sua partecipazione alla pellicola “Come mangiare i vermi fritti”, film diretto da Bob Dolman nel quale hanno recitato anche Luke Benward, Hallie Eisenberg e Adam Hicks. La commedia, tratta dall’omonimo libro di Thomas Rockwell, ruota attorno a Billy (interpretato da Benward), un ragazzino debole di stomaco che tende a vomitare con grande facilità, e su una scommessa fatta con alcuni bulli: se riuscirà a mangiare dieci vermi senza rimettere potrà evitare l’umiliazione di andare in giro per la scuola con le mutande piene di vermi.
Anche se Garrett interpretava il ruolo di Plug, uno degli sgherri del capetto dei bulli, in un’intervista all’Oklahoman ha raccontato che sul set tutti gli attori bambini andavano molto d’accordo. Il lavoro svolto dai giovani membri del cast è stato premiato nel 2007 con un “Young Artist Award”.
Le esperienze precedenti
L’amore di Garrett per la recitazione è nato quando aveva otto anni. Prima di partecipare a “Come mangiare i vermi fritti” è stato coinvolto nelle produzioni teatrali “Aladdin e la sua lampada magica”, “Il mago di Oz”, “Annie e Grease”. Inoltre, tra il 2003 e il 2004 ha fatto parte del cast del “Barney’s Colorful World International Tour” interpretando il personaggio di Mike, ruolo poi ripreso anche nel relativo video.
L'herpes zoster
L’herpes zoster è causato da un virus e si manifesta come una dolorosa eruzione cutanea. L’agente virale che lo provoca è lo stesso responsabile della varicella, che in alcuni casi può restare inattivo nel tessuto nervoso prima di risvegliarsi a distanza di svariati anni. Secondo le stime, circa una persona su dieci rischia di avere almeno un episodio di herpes zoster in età adulta, anche se la vaccinazione riduce le possibilità che ciò accada. Inoltre, avviare una terapia adeguata in tempi rapidi consente di ridurre le probabilità che si verifichino delle complicazioni. Il sintomo più comune è un’eruzione cutanea che di solito interessa solo una metà del corpo, caratterizzata dalla comparsa di vescicole piene di liquido analoghe a quelle della varicella. Il rash cutaneo può essere accompagnato da febbre, prurito, mal di testa, brividi e spossatezza.