Virus Herpes B, prima vittima in Cina: è un veterinario 53enne contagiato dai macachi

Getty

Un uomo è morto in Cina dopo aver contratto una rara malattia infettiva causato dal virus Herpes B dei macachi. La vittima è un veterinario di 53 anni di Pechino, si tratta del primo caso umano documentato di questo virus in Cina. Secondo le autorità cinesi l'uomo ha lavorato in un istituto di ricerca specializzato nell'allevamento di primati e avrebbe sezionato due scimmie morte a marzo. Il veterinario avrebbe accusato nausea, vomito e febbre prima di morire il 27 maggio.