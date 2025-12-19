Cinema, morto William Rush: l'attore di "Waterloo Road" aveva 31 anni

La madre ha anche reso omaggio alla decisione del figlio di diventare donatore di organi: "Anche nel momento più buio, William ci ha fatto il dono più prezioso di tutti - ha fatto sapere -. Ha dato speranza e vita ad altre famiglie, pensando agli altri fino alla fine. La sua gentilezza e il suo amore saranno per sempre parte della sua eredità". "Chiediamo gentilmente che la nostra privacy venga rispettata mentre affrontiamo questo dolore inimmaginabile - conclude -. William sarà sempre amato, ci mancherà sempre e sarà per sempre nei nostri cuori".