Nato nel 1973, Ethan aveva intrecciato nel tempo percorsi diversi – dalla musica al cinema, fino alla moda – mantenendo sempre un profilo discreto. Le comunicazioni ufficiali non riportano le cause della morte, ma ricordano il suo lavoro sul set di “Raising Helen”, la sua presenza nella scena musicale di Los Angeles e l'impegno costante dietro le quinte dei progetti artistici del padre. Nelle ore successive, colleghi e amici hanno condiviso messaggi di cordoglio, sottolineando la sensibilità e l’etica del lavoro che lo avevano accompagnato per tutta la vita.

Cresciuto a Los Angeles, in una famiglia in cui la musica era un linguaggio quotidiano, fin da giovane aveva mostrato un interesse naturale per le forme espressive, sperimentando fotografia, strumenti musicali e piccole produzioni indipendenti. La sua era una creatività quieta, raccontano le fonti americane: preferiva lavorare dietro l’obiettivo, nelle sale prove o in set più piccoli, dove poteva permettersi di costruire idee e collaborazioni senza pressioni.

La sua presenza nella scena musicale californiana era quella di un artista trasversale, abituato a spostarsi tra generi e ruoli diversi. Suonava, scriveva e a volte partecipava a sessioni collettive, contribuendo alla comunità creativa che gravitava intorno al padre.