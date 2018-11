Biondo mostra il suo "Ego": "Anche in Italia è possibile fare RnB"

Venerdì 2 novembre esce per Sony Music " Ego ", il nuovo progetto discografico di Biondo . Dieci tracce per un vero e proprio viaggio nel Contemporary Rnb, genere musicale che dilaga negli Stati Uniti. "Con 'Ego' credo di dimostrare che anche in Italia è possibile scrivere musica nello stesso stile. E' il genere a cui sento di appartenere" ha dichiarato il rapper, presentando il disco.

"Drake, Post Malone, Bryson Tiller, PartyNextDoor sono gli artisti da cui sto imparando che l'Rnb è il genere a cui sento sempre di più di appartenere" racconta Biondo, citando solo alcuni dei rappresentanti americani di questo movimento dallo stile inconfondibile. "Ego" è disponibile dal 2 novembre in versione CD standard e CD Deluxe hardcoverbook, arricchito da booklet esclusivo con foto inedite. Queste le tracce nel disco: "Personal", "Tokio Hotel", "Facetime", "Vodka", "Notredame", "Hey Shawty", "Tardi", "Strip Club", "Non sento il cuore", "Le borse che ti ho regalato".



Appena uscito in radio e sulle piattaforme digitali, con il videoclip realizzato da Alessandro Murdaca, il singolo "Vodka" introduce l'atmosfera di un album che si immerge completamente in questo genere musicale. La giovane promessa dell'Rnb made in Italy ha saputo catturare, nel corso della sua esperienza televisiva, l’attenzione del pubblico: sono oltre 11 milioni le visualizzazioni del singolo "Dejavù", tratto dall'omonimo album che nel 2018 ha conquistato il disco d'oro. Biondo è stato recentemente ospitato ad “ImmaginAction” (Festival Internazionale del Videoclip) per condividere la sua conoscenza del percorso musicale che ha spaziato l’hip hop nei vari passaggi: dagli speech al rap, passando per la trap.