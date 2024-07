Cantautore, pianista e compositore, Billy Joel è una vera e propria istituzione negli Stati Uniti, ma la sua celebrità è arrivaya in tutto il mondo. Nato a New York nel 1949, ha iniziato la sua carriera musicale negli anni 60, suonando in vari gruppi e piano bar. Il debutto come solista è arrivato nel 1971, con l'album "Cold Spring Harbour", seguito nel 1973 da "Piano Man" che, nonostante un successo moderato, sarebbe diventato tanto iconico da diventare il suo soprannome. La fama internazionale arriva nel 1977 con "The Stranger", che contiene una delle sue canzoni più famose (e coverizzate), "Just the Way You Are". Da quel momento i suoi lavori hanno sempre superato il milione di copie vendute: da "52nd Street" a "The Bridge" passando per "The Nylon Courtain" e "An Innocent Man". Ha venduto oltre 150 milioni di dischi in tutto il mondo, ed è il quarto solista più venduto negli Stati Uniti. In carriera ha vinto sei Grammy Awards e ha ricevuto numerosi altri riconoscimenti.