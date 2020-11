Billie Eilish stupisce ancora: cita Cartesio e attacca gli hater nel nuovo singolo "Therefore I am"

Billie Eilish ha pubblicato un nuovo singolo intitolato "Therefore I Am" . Annunciato su Instagram, arriva dopo i brani "No Time To Die" (colonna sonora della prossima pellicola della saga cinematografica di 007) e "My Future" e a poche settimane di distanza dall’evento in livestreaming Where Do We Go?. Il brano attinge dalla locuzione di Cartesio "cogito ergo sum" e appare come un'invettiva contro un interlocutore che sparla di lei e di cui la cantante non si cura.

LEGGI ANCHE > Billie Eilish pubblica "My Future", dal lockdown la spinta a guardare avanti

Il personalissimo e provocatorio mantra di Billie Eilish contro chi asseconda l’etica dell’apparenza viene trasposto visivamente in un videoclip scritto e diretto proprio da lei. Girato con un cellulare la vede aggirarsi all’interno di un centro commerciale deserto e mangiare cibo spazzatura fino a che un urlo severo (la vigilanza?) mette in fuga la star.

Durante il concerto in streaming di fine ottobre Billie Eilish ha confermato che è al lavoro su un nuovo album, ma non si sa se questi ultimi singoli faranno parte del disco.

La cantante ha vinto 5 Grammy Award, 3 Billboard Award oltre a una lunga lista di premi raccolti in questi ultimi anni grazie a singoli di successo come “Ocean Eyes” (il suo primo successo), "Don't smile at me", "Bellyache", "Lovely", "You Should See Me In A Crown", When the Party's Over" "Come out and play", "When I was older", "Bury a friend", "Wish you were Gay”, “Bad guy", "All the Good Girls Go to Hell". Solo in Italia Billie Eilish vanta 4 singoli certificati Oro, 4 singoli certificati Platino, un Triplo Platino per “Bad Guy", e un disco di Platino per il disco d’esordio “When we all fall asleep, where do we go".

TI POTREBBE INTERESSARE: