Biagio Antonacci compie 55 anni, le sue più divertenti performance social

Biagio Antonacci ha fatto, e continua a fare, la storia della musica italiana: giunto al successo grazie ai brani “Se io se lei” e “Iris”, ha avuto una carriera tutta in discesa e i suoi fan sono numerosissimi. Biagio, infatti, non ha mai rinunciato ad un rapporto spontaneo e diretto con il suo pubblico e grazie ai social network riesce a condividere non soltanto la sua musica, ma anche le sue avventure e i suoi incontri quotidiani. Così, sui propri account ufficiali, il cantante di Rozzano dà il meglio di sé. Scrollando le sue home page è possibile imbattersi in esibizioni al piano e alla batteria; in improvvisazioni a cappella; in chiacchierate con i suoi fan e addirittura in tentativi di avere passaggi in macchina facendo l’autostop. Dopo trent’anni di carriera, Biagio continua ad essere il solito burlone di sempre.