Beyoncé sta per tornare, annunciato "Renaissance": il nuovo album fuori il 29 luglio

Il titolo "Renaissance" e la data di pubblicazione appaiono anche nel profilo Instagram della cantante. "Act I" fa pensare che sia il primo di un progetto più articolato.

Con 28 vittorie, Beyoncé Knowles è entrata quest'anno nella storia dei Grammy come l'artista donna che ha ottenuto più riconoscimenti agli Oscar della musica. Ha battuto tutti i record trionfando alla 63esima edizione, nella categoria "migliore performance R&B" con "Black Parade", in quella per il "miglior video musicale" con "Brown Skin Girl", oltre a quelle per la "migliore performance rap" e la "migliore canzone rap" con "Savage" insieme a Megan Theen Stallion. Inoltre quest'anno ha ottenuto anche la sua prima candidatura all'Oscar per "Be alive", brano della colonna sonora del film "King Richard" sulle sorelle Williams.