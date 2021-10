Sono i protagonisti della scena discografica da parecchi anni, ma Beyoncé e Jay-Z non ha nessuna intenzione di lasciare il trono ai colleghi più giovani. La coppia d'oro ha confermato il suo status "reale" con un lussuoso album delle loro vacanze a Venezia, dove sono volati in occasione del matrimonio a cinque stelle tra Alexandre Arnault (figlio dell'uomo più ricco del mondo) e Gèraldine Guyot (fondatrice di D'Estrëe).

Gates vs Arnault: gli ereditieri vanno a nozze



Dopo le nozze a Parigi gli sposini si sono giurati amore eterno anche in Italia, organizzando un evento da favola che ha riunito il meglio del jet-set mondiale. Per un'occasione così importante Queen B si è preparata a dovere e ha fatto sognare i follower, condividendo gli scatti del suo soggiorno prestigioso: dettagli della loro suite extra-lusso, shooting provocanti in motoscafo e pose da diva d'altri tempi.

Ogni scatto dei Carters è stato studiato fin nei minimi dettagli per dare un'immagine precisa: complicità e potere. Dopo 20 anni di amore e tre figli, crisi superate e presunti tradimenti, la coppia è infatti più solida e affiatata che mai. Insomma unn bell'esempio di matrimonio riuscito per i neo-sposini Alexandre e Gèraldine Arnault. Riusciranno ad eguagliarli?

