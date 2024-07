Drake era il favorito, con ben sette nomination, ma non si è portato a casa nulla. Sei sono state invece le candidature per Nicki Minaj, incoronata miglior artista hip hop insieme a Kendrick Lamar. Nella categoria pop/r&b a far compagnia a Usher è stata SZA. ¥$, Ye e Ty Dolla $ign si sono invece aggiudicati il riconoscimento come miglior gruppo. Il premio per il miglior album è andato a Killer Mike con "Michael", mentre Lil Durk e J. Cole hanno messo a segno il miglior duetto dell'anno con "All My Life". La rivelazione del 2024 è l'artista sudafricana Tyla, a cui è andato il premio come miglior esordiente.