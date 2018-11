Bernardo Bertolucci, il saluto della gente alla camera ardente in Campidoglio

E' stata aperta in Campidoglio la camera ardente per salutare Bernardo Bertolucci, il grande regista italiano morto a 77 anni dopo una lunga malattia. La famiglia di Bertolucci, si legge in una nota, ringrazia il Comune di Roma per la disponibilità. La camera ardente resterà aperta fino alle 19, presso la Sala della Protomoteca. In data da definire seguirà una cerimonia di commemorazione aperta al pubblico.