MARCO BELLOCCHIO: "LA SUA MORTE E' UN PO' LA NOSTRA" - "Avevo incontrato Bernardo l'ultima volta dopo la proiezione di 'Novecento' restaurato, sofferente ma pieno di progetti. La sua morte e' anche un po' la nostra che ci avvicina al 'finale di partita' di una vita che è stata, quasi per tutti, insieme commedia, dramma, tragedia e farsa", ricorda Bellocchio. "Bernardo con 'Il conformista' e 'L'ultimo tango' è diventato irraggiungibile. Ho provato verso di lui una forte invidia, poi tutto si è come tranquillizzato. L'ultimo ricordo è della sua tenacia nonostante la malattia, il lavoro e gli affetti naturalmente. E anche per lui bisogna rimettersi al lavoro, che altro si puo' fare? Continuare a vivere con la vitalità che ci resta".



STEFANIA SANDRELLI: "SE N'E' ANDATO IL MIO ULTIMO IMPERATORE" -Stefania Sandrelli, in forma di lettera, ha ricordato così Bernardo Bertolucci: "Se ne è andato il mio 'ultimo imperatore'. Che si sentiva come un 'topo nel formaggio'. Per lui significava stare come in un bozzolo, al caldo e al riparo. Me lo disse gioiosamente dopo una estate di sofferenza e di passione. Grazie per essere stato così speciale. Per il tuo cinema così speciale. Spero di incontrarti ancora e di fare un altro film insieme. Un lungo bacio".



ZEFFIRELLI: "ADDIO A UN CARISSIMO AMICO" - "E' molto triste dire addio a un carissimo amico e a un regista di grande talento come Bernardo Bertolucci, che con il suo lavoro è riuscito a trasportarci in dimensioni artistiche uniche". Queste le parole di Franco Zeffirelli per la scomparsa di Bernardo Bertolucci.



LILIANA CAVANI: "MI VOLEVA SUL SET COME PORTAFORTUNA" - "Un grandissimo regista, fondamentale per il cinema italiano che sognava in grande, e un ancora più grande amico", il commento di Liliana Cavani all'Ansa. "Ci vedevamo di frequente e mi colpiva sempre il suo coraggio anche nella malattia e il suo essere sempre circondato da giovani. Mi voleva sui suoi set, diceva che gli portavo fortuna".