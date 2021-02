Benjamin Mascolo: "Riparto da B3N e guardo al futuro senza paura"

Anticipato dal singolo “Finchè le stelle non brillano”, è uscito " California ", il primo Ep da solista di B3N . Nato tra l’America e l’Italia, contiene 6 tracce ed è la prima metà di un album a due anime la cui seconda parte uscirà in un secondo momento. "Ho cambiato la mia vita nel momento in cui tutto andava bene. Mi sono rimesso in gioco prendendo una strada in salita - dice Tgcom24 -, so i rischi che mi prendo ma non ho paura. Lavorerò sodo"

Leggi Anche B3N adesso fa da solo ma per il primo video porta con sé la sua Bella Thorne

Benjamin Mascolo riparte da se stesso. Archiviato il progetto Benji & Fede che gli ha dato notorietà e tante soddisfazioni, ricomincia da capo con "California", il primo di due lati dello stesso artista che per la prima volta abbandona la veste di solo musicista e canta. Una veste inedita che sfida anche qualche pregiudizio come recita la sua canzone "Ricomincio" (“questo canta? Ma non suonava e basta?”).

Quali sono le tue emozioni ora?

Sto vivendo questo momento con tanto entusiasmo perché mi ricordo il mio primo debutto con Fede nel 2015. Mi ricordo quelle sensazioni e anche se in maniera leggermente diversa le sto rivivendo. Comincio un nuovo percorso, mi metto in gioco e soprattutto faccio un passo nell'ignoto che una delle cose che amo di più.

Per me il cambiamento è sinonimo di crescita, quindi è inevitabile affrontarlo ogni tanto. L'uscita di questa prima parte dell'album è un passo fondamentale.

Ufficio stampa

Come mai la scelta di fare due Ep separati piuttosto che un unico album?

Sono due parti che insieme compongono l'album. La seconda parte non è ancora completata ma è a buon punto. Ho già deciso la direzione, la maggior parte delle canzoni sono state scritte.

I brani sono nati tutti insieme o la differenza tra un Ep e l'altro è figlia di un'evoluzione in fase di scrittura?

Quando ho scritto le canzoni e mi sono reso conto che la direzione di questi brani è diversa dagli altri sei ho deciso che volevo separarli. Perché hanno due canoni di comunicazione diversi, due canoni estetici diversi. Sono davvero due mondi diversi che mi appartengono ma non potevano stare nello stesso contenitore.

Qual è l'anima di queste prime sei canzoni?

E' quella più introspettiva e romantica. Questi pezzi rappresentano il mio lato più intimo. Mentre i prossimi incarneranno quello un po' più rockeggiante e diverso.

Molti testi di "California" sono decisamente autobiografici. "Ricomincio" è una fotografia chiara del tuo momento attuale. Quando l'hai scritta?

E' nata dopo altre canzoni ma è figlia di un momento in cui avevo un grande bisogno di sfogarmi. Più o meno risale al periodo del lockdown, che poi è stato anche quando abbiamo annunciato la nostra separazione. Ci ho messo tanto me stesso e con pochi filtri.

Mattia Guolo

Rispetto a quando eri con Fede cosa è cambiato?

Mentre prima ero al servizio della band e quello che scrivevo era più o meno filtrato anche da Fede ora mi sento libero di andare sul personale. Una canzone come "Ricomincio" Fede non avrebbe potuto sentirla sua, anche se ha vissuto la stessa esperienza, ma da punti di vista e con sentimenti diversi.

Quindi la principale differenza riguarda i testi?

Per questa prima parte possiamo dire di sì, nella seconda invece sentirete un nuovo Benji anche da un punto di vista musicale.

Così nuovo che Benji ora è diventato B3N...

Benji è il nome con cui sono conosciuto dal pubblico, dalle persone che non mi conoscono nella vita di tutti i giorni. In realtà la mia famiglia e i miei amici mi chiamano da sempre Ben. Proprio perché questo è un progetto molto personale mi sembra il modo giusto con cui presentarmi. Il tre al posto della "e" è stata una scelta puramente estetica.

Rinunciare al credito di notorietà che quel nome ti garantiva non ti ha preoccupato?

Già voler fare una carriera solista senza aver mai cantato prima è un rischio in sé. Cambiare il nome è un'altra scelta non canonica ma non ho paura. So i rischi che mi sto prendendo, so qual è il mio potenziale. Se mi devo riguadagnare uno spazio lavorando sodo lo farò e se lo farò bene la musica mi ripagherà.

Il 9 marzo alle 19.30 B3N sarà protagonista di un evento esclusivo online con i fan. Chi pre-acquista e acquista l’album su Feltrinelli.it , IBS.it e punti vendita laFeltrinelli riceve un codice univoco, che permette di assistere a un vero live streaming in cui l’artista suona tutti i brani dell’album e interagire con lui.

POTREBBE INTERESSARTI: