Benji & Fede, voci di reunion per il duo: presto un nuovo progetto insieme?

Il duo infatti potrebbe riunirsi per riprendere il percorso artistico interrotto un paio di anni fa. A dare la notizia è il settimanale " Chi ", secondo il quale sia Benjimin Mascolo che Federico Rossi, attualmente liberi da impegni sentimentali, sarebbero pronti a dedicarsi completamente a un nuovo progetto insieme. Mascolo, la cui relazione con Bella Thorne si è chiusa qualche giorno fa, potrebbe anche tornare in Italia lasciando Los Angels dove vive attualmente.

L'ultima volta che i due si sono esibiti insieme è stato poco più di un anno fa, in occasione del doppio concerto di addio all'Arena di Verona, tenutosi a luglio 2021, con un anno di ritardo rispetto al previsto a causa del Covid. L'annuncio dello scioglimento del duo "per motivi artistici" era arrivato invece 17 febbraio del 2020. Una separazione avvenuta comunque mantenendo buoni rapporti e adesso, dopo esperienze soliste per entrambi e avendo meno legami sentimentali, lo strappo potrebbe essere ricucito.