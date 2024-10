Ma semplicemente perché siamo un duo, come loro, (spiega Federico, ndr) siamo sempre stati un duo, forse l'unico duo, chitarra e voce, negli ultimi anni. Beh poi loro sono fratelli di sangue, noi di vita, ci siamo scelti. Ci sono stati degli attriti, prima di separarci, ma non ci siamo mai lanciati le chitarre... e comunque quando abbiamo scritto la canzone, non sapevamo, che sarebbero tornati insieme anche loro, quindi la citazione prende ancora più valenza.





Come vi siete ritrovati? Io ho scritto una lettera a Fede (racconta Benji, ndr), che era partita in realtà come messaggio, poi è diventato un lungo messaggio e infine è diventata una lettera. Dovevo essere io a fare il primo passo, del resto ero stato io a mettere in stand by la band. Avevo l'esigenza di dirgli delle cose, che non gli avevo mai detto... E poi Fede ha sentito come parlavo di noi, di ciò che eravamo stati, in un podcast e... insomma mi ha chiamato e mi ha ringraziato per le cose, che avevo detto e ci siamo accordati per andare a mangiare qualcosa fuori a Modena, come vecchi amici, che si ritrovano. Era ottobre dello scorso anno. Non siamo andati subito in studio però. L'approccio è stato più graduale. Fede stava riflettendo sulla sua carriera, sulla sua vita. Io avevo ancora delle cose da finire. Ma ci tenevo tanto, siamo stati fratelli di vita per tanti anni e non volevo perdere questa connessione, questo legame.