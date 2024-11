Mauro Repetto sarà premiato a Pavia, ma non come 883

Dopo una birra bevuta insieme a Mauro, Max aveva spiegato che il problema era legato all'utilizzo del marchio 883 per il quale è in corso una causa a Milano: "Gli 883 sono solo io... Si fa confusione. Questioni legali solo sul nome del gruppo, con Mauro legame indistruttibile". Il rapporto tra i due, nonostante abbiano da tempo preso strade separate, è più forte che mai. "Se dipendesse da me, oltre al premio San Siro di Pavia, darei a Mauro anche un Grammy per l'importanza che ha avuto nella mia vita", aveva scritto Max Pezzali su Instagram. "Quello che sta emergendo in queste ore riguarda questioni legali di pubblico dominio che non coinvolgono Mauro, ma sono legate all'uso del nome degli 883, una storia che appartiene a Mauro tanto quanto a me. Nonostante le voci che circolano in rete, il legame tra me e Mauro è indissolubile, sancito da quelle canzoni che ormai sono più vostre che nostre. A noi piacciono le birre scure e le moto in stile James Dean, non le sciocchezze che si dicono nei film".