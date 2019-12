Bello FiGo, video sexy nella facoltà di Pisa: scoppia la polemica

Bello FiGo colpisce ancora. Lo YouTuber ghanese naturalizzato italiano, già al centro di un polverone in passato per un canzone in cui rivendicava il fatto di "non pagare affitto", adesso provoca con un video sexy. Il problema è che la clip di "Trombo a facoltà" è stata girata, senza permesso, nei locali dell'Università di Pisa. L'ateneo ha preso subito le distanze annunciando l'intenzione di denunciare il trapper.