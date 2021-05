Bella Thorne in bikini sfoggia curve bollenti e accessori per oltre 100mila dollari

Eccessi, lusso e stravaganze sono di casa quando si parla di lei, Bella Thorne, giovanissima (ha 23 anni, ndr) modella, attrice e cantante, che poche settimane fa ha annunciato il suo fidanzamento ufficiale con Benjamin Mascolo, ex del duo Benji e Fede . L'ex stellina Disney ha postato alcuni scatti super sexy mentre sfoggia, in micro bikini, le sue curve bollenti e orologi e collane per una valore di ben oltre 100mila dollari.

Bella, che dopo la sfarzosa festa di fidanzamento ad Hollywood, è volata a Miami per una breve vacanza con Benjamin in attesa delle nozze, ammicca in un due pezzi rosa e poi in uno a fiori, mentre indossa due lussuosissimi orologi, un Rolex Datejust in oro bianco e giallo ricoperto di diamanti del valore di oltre 36mila dollari e un Audemars Piguet Royal Oak con diamanti del valore di 60mila dollari. AL collo una collana Chanel vintage a forma di cuore insieme ad una serie di altre collane, anelli e braccialetti preziosissimi.

E prezioso è stato anche l'anello di fidanzamento che le ha regalato il suo Benji, tutto di diamanti tra 3,5 e 4 carati, circondato da una serie di gemme più piccole dal presumibile costo compreso tra 75mila e 125mila dollari, come scrive "Hollywood Life". "Conosce esattamente il mio stile @ b3nm", ha scritto Bella accanto a una foto mostrando l'anello. Uno stile... piuttosto costoso.

