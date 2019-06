Le due cagnoline infatti, come aveva raccontato la star, erano state clonate da cellule prelevate dalla bocca e dallo stomaco dell'amatissimo cane Samantha, prima della sua morte, avvenuta all'età di 14 anni. Un'operazione che può costare fino a 100mila dollari e che non tutti possono permettersi. La morte di Samantha aveva lasciato "un vuoto incolmabile", come aveva scritto la stessa Streisand sui social e per questo l'attrice, cantante, produttrice e regista aveva voluto ricorrere alla clonazione. "Samantha è ancora con me... almeno in parte", aveva confessato in un'intervista a Variety.