Nome e cognome dall'accento francese per un'attrice di origine tedesca che ha fatto la sua fortuna in Italia, diventando celebre negli anni Settanta con le commedie sexy e i poliziotteschi (oggetto del desiderio nei primi e seduttrice e vittima nei secondi), quei b-movie tanto apprezzati da Quentin Tarantino, e capace poi di reinventarsi nel corso degli anni: è diventata una stimata produttrice e ha lanciato il fitness e l'aerobica in Italia sulla scia di Jane Fonda. Oggi è una signora la cui bellezza ha resistito intatta ai segni del tempo.

Nata il 15 agosto 1943 a Liberec, nella attuale Repubblica Ceca, che al tempo faceva parte della Germania nazista, è figlia di un fotografo e un'attrice. I Gutscher (questo il suo vero cognome) appartenevano alla minoranza tedesca e furono espulsi subito dopo la guerra, sfollati in Germania e quindi autorizzati a espatriare in America per stabilirsi in California nel 1956.

Hollywood "Da ragazzina odiavo la scuola e la ginnastica come la insegnavano. Poi sono capitata in una palestra e ho cominciato a muovermi, anche per ballare. Una volta mi iscrissi al concorso di Miss China Beach, la spiaggia del quartiere cinese a San Francisco: mi presentai e quando chiamarono le tre finaliste venni chiamata per ultima. Pensavo di essere arrivata terza. Invece mi mettono al centro sul gradino più alto; solo allora scoprii di aver vinto", ha confessato. Altrettanto per caso viene selezionata per il corpo di ballerini adolescenti "The KPIX Dance Party": un gruppo di ragazzi che apparivano sulle tv locali per intermezzi di ballo sulle canzoni del momento. Partecipa a moltissimi provini, scopre la durezza del mestiere ("le attenzioni sgradevoli del #MeToo le ho provate allora, mai in Italia"), appare su riviste e pubblicità, vede da vicino registi come Jack Arnold e Richard Quine, attori come Marlon Brando o Shirley McLaine facendo la comparsa e finalmente strappa qualche ruolo tra tv e cinema. La ritroviamo ne "Il Virginiano" e "Star Trek", in "A braccia aperte" di J. Lee Thompson o "Prima vittoria" di Otto Preminger. Avrà più risalto nel paradossale "Casinò Royale" del 1967 come Miss Moneypenny a fianco di David Niven e in "Sweet Charity" di Bob Fosse (1969).



L'arrivo in Italia Stanca dell'eterna attesa dell'occasione propizia, sbarca in Italia. Nel 1970 debutta in un singolare thriller d'ambientazione americana, "Colpo rovente" di Pietro Zuffi con una sceneggiatura a firma Ennio Flaiano. Dato che la commedia "Il debito coniugale" con Lando Buzzanca è dello stesso anno, si può ben dire che in pochi mesi Barbara Bouchet costruisce il doppio personaggio che farà la sua fortuna nella stagione italiana: seduttrice o vittima nei polizieschi, oggetto del desiderio nel filone della commedia erotica, generi egualmente popolari nella Cinecittà di quegli anni. Quasi 50 film in 12 anni testimoniano il suo successo, sempre indossato con ironia, misura, fiducia nel suo corpo ma anche nella professionalità.



Icona del cinema sexy Se da ragazza era apparsa un paio di volte su "Playboy" adesso è la volta di "Playmen", ma nella filmografia del periodo non mancano titoli rimasti celebri: "Il prete sposato" di Marco Vicario e "Milano Calibro 9" di Fernando Di Leo, "Liquirizia" di Salvatore Samperi e "Non si sevizia così un paperino" di Lucio Fulci. Ci sono incursioni del cinema dei registi maggiori come "La Calandria" di Pasquale Festa Campanile, "L'anatra all'arancia" di Luciano Salce o "Per le antiche scale" di Mauro Bolognini. Ma sono le collaborazioni con Sergio Martino (una per tutti, "40 gradi all'ombra del lenzuolo") a farne un'icona del cinema sexy. Non sarà un caso che Quentin Tarantino, firmando una retrospettiva del cinema di genere alla Mostra di Venezia la vorrà come sua "musa" emblematica nel 2004.