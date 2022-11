Barbara Bouchet: "Mai avuto problemi con il nudo ma dissi no a Tinto Brass"

Barbara Bouchet è una delle icone della commedia sexy italiana degli anni 70 e 80.

E come tale non ha mai avuto grossi problemi a spogliarsi sul set. Lo ha confermato lei stessa al Festival di Torino, dove è intervenuta come testimonial del restauro del CSC - Cineteca Nazionale di "Milano Calibro 9", un "poliziottesco" firmato da Fernando Di Leo. Però anche per la Bouchet non tutti i ruoli erano accettabili. "Mai avuto problemi con il nudo - ha detto -. In casa eravamo sei fratelli in una stanza, il nudo era naturale. Però ho detto no a due film: 'Histoire d'O' di Just Jaeckin, poi interpretato da Corinne Clery, e 'La chiave' di Tinto Brass".