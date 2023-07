Con il loro terzo album prosegue il cammino pop punk della band, fatto di chitarre, distorsioni e un’attitudine punk rock e anticonformista che da sempre le contraddistingue, iniziato con i singoli "Favole (mi hai rotto il caxxo)” (che a oggi conta quasi 500mila stream su Spotify e oltre 300mila visualizzazioni su Youtube), “Rumore”, cover del celebre brano di Raffaella Carrà, "Non Sei Sola" feat Jo Squillo, pubblicata in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne e “Io Non Sono Come Te”, un urlo generazionale contro l'omologazione che spesso segna la società odierna. Ai brani già editi si aggiungono "Freddy Krueger", una riflessione sull'amore tossico, sul pericolo di desiderare qualcuno che sa solo ferire, "Dirty Bandida", un inno punk e "Libertà", che si rifà a sonorità inglesi.

La band e la carriera

Le Bambole di Pezza sono una rock punk band milanese totalmente femminile. Hanno pubblicato i dischi ”Crash Me” per Tube Record e “Strike” per Alternative Produzioni. Dopo qualche anno di silenzio sono tornate in attività con una formazione rinnovata e dal 2022 pubblicano i singoli “Favole (mi hai rotto il caxxo)”, “Rumore”, cover del celebre brano di Raffaella Carrà, "Non Sei Sola" feat Jo Squillo in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne e "Io Non Sono Come Te", singolo che anticipa l'uscita del terzo album della band. Sul palco portano tutta la loro attitudine energetica e hanno all’attivo centinaia di concerti, tra cui la recente apertura ai Mötley Crüe e ai Def Leppard all'Ippodromo di San Siro di Milano.