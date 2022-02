Baby Shark, arriva il film basato sulla canzone più vista di YouTube

A suon di Doo Doo Doo Doo Doo Doo. Baby Shark è un fenomeno senza precedenti. A gennaio è diventato il primo video su YouTube a raggiungere i 10 miliardi di visualizzazioni online. Un nuovo traguardo dopo quello del 2019, quando era diventato il filmato più visto in assoluto sulla piattaforma. Un successo da non sottovalutare. E' questo probabilmente quello che ha pensato la Paramount, che ha annunciato la produzione di un film basato sulla canzone coreana.

Il lungometraggio arriverà nel 2023 al cinema e sarà una coproduzione con Nickelodeon e Pinkfong Animation, casa che ha realizzato il brano originale. Attualmente non ci sono notizie ufficiali circa la trama anche se molto probabilmente si tratterà di un’espansione del video.

Non solo cinema nel futuro del mondo di Baby Shark. L’Hollywood Reporter ha riportato la notizia che "Baby Shark’s Big Show!", serie animata di Nickelodeon (disponibile anche in Italia) avrà una seconda stagione. Intanto anche "Pinkfong e Baby Shark’s Space Adventure", speciale che negli Usa è anche approdato per due giorni al cinema, avrà ufficialmente un sequel.

"Baby Shark" è stato registrato nel 2016 dalla società sudcoreana attiva nel settore educational Pinkfong, ed è diventata un vero e proprio fenomeno culturale. Ma la canzone è in realtà molto più vecchia. Ci sono diverse teorie sulla sua nascita. Per una di queste sarebbe nata come popolare canto da falò nei campi estivi per un'altra la canzone sarebbe stata inventata nel 1975, sulla scia del successo nei cinema di tutto il mondo del film 'Lo squalo" di Steven Spielberg (in apertura si possono sentire anche le prime note della "Sinfonia numero 9" di Antonín Dvořák, le stesse usate dal regista americano proprio nel film).

