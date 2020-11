"Baby Shark" batte anche "Despacito": è il video più visto di tutti i tempi su YouTube

LEGGI ANCHE > La Baby Shark Dance impazza sul web

Se si sommassero tutti gli ascolti avvenuti su YouTube, è come se "Baby Shark" fosse stata trasmessa in streaming ininterrottamente per 30.187 anni. Ci sono voluti quattro anni perché il brano conquistasse, nella versione dei Pinkfong, la vetta della classifica dei video più visti di YouTube. La piattaforma di tecnologia e media americana The Verge ha fatto notare un dettaglio interessante, ovvero il poderoso incremento percentuale di visualizzazioni. Ad aprile 2019 infatti si assestavano a circa 2,5 miliardi, e quindi la crescita vertiginosa misurata in un anno e mezzo è stata di circa il 180%.

Intanto la canzoncina è stata utilizzata anche in altre curiose situazioni. A West Palm Beach, in Florida, l'hanno sparata a tutto volume per scoraggiare i senzatetto dal bivaccare in una zona. A ottobre, tre secondini di una prigione dell'Oklahoma sono stati portati a processo per avere costretto alcuni detenuti ad ascoltarla ininterrottamente, per un paio di ore, provocando alle loro vittime "stress emotivo". Intanto il compositore Jonathan Wright ha minacciato di fare causa a Pinkfong per violazione del copyright, sostenendo di avere inciso una versione del brano molto simile a quella utilizzata nel video da record. L'azienda sudcoreana invece sostiene che la canzone appartenga al repertorio tradizionale e che sia di pubblico dominio.

"Baby Shark" è stato registrato nel 2016 dalla società sudcoreana attiva nel settore educational Pinkfong, ed è diventata un vero e proprio fenomeno culturale. ma la canzone è in realtà molto più vecchia. Ci sono diverse teorie sulla sua nascita. Per una di queste sarebbe nata come popolare canto da falò nei campi estivi per un'altra la canzone sarebbe stata inventata nel 1975, sulla scia del successo nei cinema di tutto il mondo del film 'Lo squalo" di Steven Spielberg (in apertura si possono sentire anche le prime note della "Sinfonia numero 9" di Antonín Dvořák, le stesse usate dal regista americano proprio nel film).

