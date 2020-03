Baby K torna in  versione femme fatale con "Buenos Aires"

Baby K torna in versione guerriera per il singolo " Buenos Aires " che racconta la fine dell'amore e la rinascita dopo il dolore. Un omaggio alla via dello shopping milanese, teatro di incontri casuali e dolorosi per i due ex amanti. Baby K canta una donna che si porta addosso le ferite e le cicatrici di un amore finito, ma attraverso la fragilità rinasce e diventa più forte di prima.

Il brano pone l’accento su come la fine di un amore, per quanto doloroso, possa diventare una nuova sfida per crescere. “Buenos Aires” racconta di una notte solitaria, dove il ricordo di una storia d’amore è ancora vivido.



Dopo il dolore, arriva però la consapevolezza e la voglia di rialzarsi “Non ti dimenticherò a volte ci ho pianto per te ora no / Mi dicevi sei tutto quello che ho non crederti più è tutto quello che so”, senza per questo sentirsi meno forti “Da due diamanti a due sopravvissuti / Io non ci muoio un’altra volta per te”.

