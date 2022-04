Auguri a Silvio Muccino, l'ex enfant prodige del cinema italiano compie 40 anni

Con il suo primo lavoro si guadagna una candidatura ai Nastro d'argento come miglior soggetto e vince il premio speciale come attore rivelazione. Nel 2003 è di nuovo sul set in un film diretto dal fratello, "Ricordati di me" nei panni di Paolo, il figlio ribelle di

Laura Morante e Fabrizio Bentivoglio

Giovanni Veronesi

e l'anno dopo nella commedia sentimentale "Che ne sarà di noi", film generazionale diretto dacon il quale scrive anche la sceneggiatura. Quello stesso anno ottiene due candidature ai David di Donatello: come miglior attore protagonista e come miglior sceneggiatura.

Ha lavorato con registi come

Dario Argento e Paolo Genovese,

per poi passare lui stesso dietro la macchina da presa per dirigere tre film



Il grande successo gli arriva, nel 2005, dal film a episodi "Manuale d'amore", sempre diretto da Veronesi. Sul set conosce

Carlo Verdone

Carla Vangelista

Carolina Crescentini e Aitana Sánchez-Gijón.

e con lui, nel 2006, decide di scrivere e girare "Il mio miglior nemico". Sempre nel 2006 pubblica il suo primo romanzo "Parlami d'amor"e, scritto a quattro mani con la scrittrice e sceneggiatrice, che sfiora il milione di copie vendute. Proprio con questa storia Muccino decide di esordire alla regia, oltre che interpretarlo assieme alle attrici

Il film "Parlami d'amore" riscuote un grande successo di pubblico.

Silvio Muccino lavora nel 2009 anche con doppiatore e presta la voce al film di animazione "Astro Boy", per poi tornare nel 2010 al doppio ruolo di attore-regista in "Un altro mondo", film tratto dal secondo romanzo di

Carla Vangelista

e con la quale scrive la sceneggiatura.Continua nel frattempo la sua attività di scrittore, e nel 2011 pubblica "Rivoluzione n. 9", il suo secondo romanzo.



Del 2015 è la sua terza opera da regista "Le leggi del desiderio", scritto assieme a

Carla Vangelista

Nicole Grimaudo, Carla Signoris e Maurizio Mattioli.

e interpretato conMentre nel 2017 esce il suo terzo romanzo "Quando Eravamo Eroi", che riscuote un notevole successo di pubblico e di critica.

Nel 2019 si era diffusa la notizia di un suo ritiro dal cinema per fare il falegname in Umbria. "Non si è mai ritirato e non ha aperto una falegnameria", aveva smentito il suo ufficio stampa.

Il suo trasferimento in un casolare in Umbria al contrario sembra sia confermato ed è lì che Silvio Muccino si starebbe dedicando alla sua passione di scrittore, senza disdegnare però eventuali proposte cinematografiche. Negli ultimi anni l'artista è stato anche protagonista di accesi diverbi con il fratello Gabriele, che lo ha anche querelato, nel 2019 per poi ritirare la querela l'anno dopo, per diffamazione.