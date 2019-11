Silvio Muccino abbandona il cinema: è diventato falegname

Silvio Muccino ha smesso di lavorare nel mondo del cinema. Dopo film come "L’ultimo bacio", "Ricordati di me", "Manuale d’amore" e" Il mio miglior nemico" avrebbe deciso di realizzare un altro sogno: fare il falegname. Secondo il settimanale Chi, il fratello del regista Gabriele, si è trasferito in Umbria dove ha aperto un mobilificio artigianale.