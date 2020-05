Attacco hacker a studio legale: star sotto ricatto, da Lady Gaga a Robert De Niro

Hacker in azione contro uno studio legale di New York specializzato in media e intrattenimento che ha come clienti diverse celebrità tra cui Lady Gaga, Robert De Niro, Bruce Springsteen, Madonna, Nicki Minaj, Mary J. Blige, Drake, Christina Aguilera e Mariah Carey . I pirati informatici hanno lanciato un attacco cyber contro Grubman Shire Meiselas & Sacks e sostengono di essere in possesso di oltre 750 giga di dati e documenti sensibili. Gli hacker avrebbero postato le prove del furto in un forum sul dark web: lo screenshot di un dettaglio di un contratto del tour "Madame X" del 2019-2020 di Madonna.

“Confermiamo che siamo stati vittime di un cyberattacco”, ha detto a Rolling Stone Usa un rappresentante di Grubman Shire Meiselas & Sacks, lo studio legale in questione. “L’abbiamo notificato ai nostri clienti e al nostro staff. Abbiamo assunto esperti di caratura mondiale specializzati in questo genere di cose e stiamo lavorando a ritmi serrati per risolvere il problema”.

Tra i dati rubati ci sono numeri di telefono, indirizzi email, corrispondenza personale, contratti e accordi di non divulgazione. L’analista di Emsisoft Brett Callow ha dichairato a Variety che le informazioni pubblicate come prove sul dark web si possono considerare un “avvertimento”.

Gli stessi hacker, conosciuti come REvil o Sodinokibi, avevano in passato attaccato l'agenzia di cambio di valuta estera Travelex con un malware che blocca il sito che infetta e chiede contemporaneamente un riscatto per poterlo liberare, solitamente da pagare in bitcoin e dunque intracciabile. Al momento il sito della "Grubman Shire Meiselas & Sacks" risulta ancora bloccato, appare una schermata con il logo dello studio legale che cura gli interessi di circa 200 tra personalità e società del mondo dello spettacolo e dei media tra cui ci sono anche Sir Elton John, Jessica Simpson, Priyanka Chopra, Barbra Streisand, Rod Stewart, The Weeknd, U2 e Mike Tyson.





