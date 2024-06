Dopo l'asta record dedicata ai Beatles, ora Julien's Auctions e Turner Classic Movies propongono ai loro clienti un'esclusiva asta dedicata a Hollywood. Le offerte prendono il via il 12 giugno e si può partecipare in presenza oppure online, per tentare di accaparrarsi alcuni dei cimeli più iconici della storia del cinema. Tra i pezzi battuti all'asta la pista da ballo de "La febbre del sabato sera" su cui si pavoneggiava John Travolta nel 1977 (valutata tra i 200mila e i 300mila dollari), oppure la preziosa Arca dell'Alleanza cercata nel 1981 da Indiana Jones ne "I predatori dell'arca perduta" (50mila - 70mila dollari). Tra le punte di diamante anche la magica bicicletta volante usata nel 1982 da "E.T. L'extraterrestre" (40mila - 60mila dollari).