Asia Argento, irruzione al concerto di Salmo con proposta indecente

Sono due anime ribelli e non se le sono mandate certo a dire. Salmo , nella canzone "PXM", cantava "Se penso ad Asia Argento sono ricco dentro, perché manco se mi paga glielo ficco dentro". L'attrice ha voluto così replicare al rapper con una vera e propria irruzione sul palco a Roma. Si è presentata con una valigia piena di soldi e ha urlato: "Ho proposto a questo ragazzo 20k per ficcarmelo dentro, voi accettereste?".

Un post condiviso da asiaargento (@asiaargento) in data: Dic 17, 2018 at 2:02 PST

Una irruzione, forse improvvisata, forse organizzata. Di certo il rapper non si è fatto trovare impreparato e i due hanno dato vita a un vero e proprio siparietto, se non una performance. Gradita live come sui social: su Instagram Asia ha postato il video che ha fatto il pieno di like.