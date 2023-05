Articolo 31, dopo il successo al Forum si riparte dalla hit estiva: "Abbiamo riunito passato e presente"

"Stiamo lavorando al nuovo album, e quando Fedez ha avuto l’idea di questo brano ci ha trovati subito d’accordo, non avevamo un pezzo estivo in cantiere”, raccontano gli Articolo 31. "Annalisa è una garanzia, inseme abbiamo già lavorato al singolo Supercalifragili, quando l’ho conosciuta le ho detto che lei non ha mai fatto un pezzo brutto. Merita questo posto nel pop italiano, sa quello che è il pop e non tenta di giustificarlo con un impegno che a volte risulta retorico: è bravissima senza ricorrere a certi escamotage…”, sottolinea Ax.

Il parallelismo con gli 883

Gli Articolo 31 sono l’esempio di come si cade e ci si rialza, perché alla fine come ama sottolineare J-Ax la più grande fortuna è stata aver fallito: "Quando si ha successo e basta la visione del mondo viene distorta, le parti bisogna vederle tutti, solo così si acquisiscono le competenze…". In molti, Max Pezzali per primo, vedono una analogia tra il percorso degli 883 e quello degli Articolo 31, degli underdog della musica: "Per noi il successo c'era ma il cartello rifiutava di riconoscerlo, adesso le cose si sono invertite. Il pop italiano sta avendo un momento di karma negativo, fa fatica a entrare nei telefonini, per anni il pop mainstream si è rifiutato di riconoscere la popolarità del rap. Con Pezzali siamo amici, forse la cosa ci accomuna di più è che entrambi eravamo alternativi ma non venivamo dal mondo alternativo. Noi non abbiamo portato un genere, lo abbiamo fatto nostro. Pezzali lo ha fatto con la provincia e noi con la periferia".