Arriva in streaming "10 giorni da Babbo Natale", commedia con Fabio De Luigi e Diego Abatantuono

Dopo il successo di "10 giorni senza mamma", Fabio De Luigi e Valentina Lodovini tornano insieme per "10 giorni con Babbo Natale" . La nuova divertente commedia firmata sempre da Alessandro Genovesi , inizialmente prevista nelle sale cinematografiche, arriva in esclusiva su Prime Video da venerdì 4 dicembre . Alle prese con nuovi problemi, la famiglia del primo capitolo vivrà un’avventura che la porterà in Lapponia: qui incontrerà un sedicente Babbo Natale interpretato da Diego Abatantuono . Tgcom24 vi offre una clip esclusiva.

Carlo e Giulia sono alle prese con nuovi problemi sulla divisione dei rispettivi compiti in famiglia. Da quando lei ha ripreso a lavorare, è Carlo a occuparsi dei bambini e delle incombenze domestiche. Ma il ruolo di “mammo” comincia a stargli stretto. Quando decide di rimettersi in gioco e cercare un lavoro, Giulia gli rivela di essere in ballo per una promozione che la porterebbe a trasferirsi in Svezia. Come se non bastasse dovrà sostenere il colloquio il 24 dicembre a Stoccolma. Se tutto sembra minacciare l’unità familiare, a Carlo viene una brillante idea: recuperare il vecchio camper e trascinare la famiglia in un’avventura che la porterà in viaggio verso il Nord per un Natale da trascorrere tutti insieme appassionatamente. Sarà indimenticabile per una serie di imprevisti lungo il percorso...

"10 giorni senza mamma" era stato premiato con il Biglietto d'Oro come film più visto in sala nella stagione 2018/2019 con 7.500.000 euro d'incasso al botteghino. Insieme alla coppa De Luigi-Lodovini ritroveremo anche i giovanissimi Angelica Elli, Matteo Castellucci e Bianca Usai, presenti nel primo film. "Questo film è una naturale conseguenza del primo: ci siamo ritrovati con la voglia di raccontare un altro pezzettino di questa vicenda familiare", racconta Fabio De Luigi, che è ormai l'attore feticcio di Genovesi: in precedenza lo aveva già avuto protagonista in "La peggior settimana della mia vita", "Il peggior Natale della mia vita" e "Soap opera".

"Mi sembrava una bella occasione per raccontare una storia di Natale piacevole, con l'idea di metter un elemento fantastico in più in una narrazione iperreale", spiega invece il regista che aggiunge: "Siamo stati abbastanza fortunati anche con il Covid che se ha fatto fermare le riprese a fine febbraio, quando mancava ancora il girato in Lapponia, ci ha permesso poi di girare a luglio".