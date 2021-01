Armie Hammer si difende dopo lo scandalo ma è fuori dal film con Jennifer Lopez

Lo scandalo che ha coinvolto Armie Hammer , accusato di cannibalismo , si allarga a macchia d'olio. Spuntano nuove presunte chat e soprattutto un video in cui lecca polvere bianca dalla mano di un amico mentre è in auto. E se l'ex moglie chiede subito un ricovero, attraverso il suo portavoce l'attore prova a difendersi. Definisce delle"stronzate" i gossip e annuncia che non sarà al fianco di Jennifer Lopez nel nuovo film " Shotgun Wedding ".

Un portavoce della casa di produzione del film ha parlato con "Variety": "La data di inizio di 'Shotgun Wedding' è imminente e Armie ha chiesto di non partecipare al film e noi lo sosteniamo nella sua decisione".

Hammer ha quindi rilasciato una dichiarazione: "Non sto rispondendo a quelle che definisco stronzate, ma alla luce dei viziosi attacchi online contro di me non posso lasciare da soli i miei figli per quattro mesi per girare un film nella Repubblica Domenicana".

