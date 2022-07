Armie Hammer sul lastrico dopo lo scandalo sessuale: ora fa l'agente immobiliare alle Cayman

Dopo le accuse di molestie sessuali di stupro e di cannibalismo, su Armie Hammer si è abbattuta una violenta bufera.

Silurato da Hollywood, poi la moglie Elizabeth Chambers ha chiesto la separazione. L'attore di "Chiamami col tuo nome" è caduto in disgrazia. Con una carriera in paus, Variety scrive che "è totalmente al verde e sta cercando il modo di riempire le sue giornate e dare supporto economico alla famiglia". Si è trasferito alle Cayman dove vive la sua ex con i loro due figli, e qui ha trovato un lavoro per sbarcare il lunario...